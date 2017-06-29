Старинное надгробие обнаружили в Москве в ходе ремонтных работ

В Москве нашли надгробие жены одного из сподвижников Петра Первого. Плита из белого известняка принадлежала Анне Ртищевой. Ее муж опекал будущего императора. Надгробие обнаружили в ходе работ по программе "Моя улица".

Плиту увидели в траншее у стены Сретенского монастыря. Синяя краска сохранилась даже спустя 340 лет. Сейчас надгробие изучают специалисты. Его могут показать на выставке артефактов, найденных в рамках программы "Моя улица". Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".