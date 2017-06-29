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29 июня 2017, 17:45

Культурное наследие

Старинное надгробие обнаружили в Москве в ходе ремонтных работ

Старинное надгробие обнаружили в Москве в ходе ремонтных работ

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В Москве нашли надгробие жены одного из сподвижников Петра Первого. Плита из белого известняка принадлежала Анне Ртищевой. Ее муж опекал будущего императора. Надгробие обнаружили в ходе работ по программе "Моя улица".

Плиту увидели в траншее у стены Сретенского монастыря. Синяя краска сохранилась даже спустя 340 лет. Сейчас надгробие изучают специалисты. Его могут показать на выставке артефактов, найденных в рамках программы "Моя улица". Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".
новости Петр Первый культурное наследие находки Сретенский монастырь Екатерина Лопарева
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