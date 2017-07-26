Памятник Ивану Грозному установили в столице

Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее Правителей" в столице, передает телеканал "Москва 24". Сменить прописку почти трехметровой фигуре пришлось после скандала в Александрове – городе во Владимирской области, пояснили в Российском военно-историческом обществе.

Работу скульптора Василия Селиванова из гранита и бронзы демонтировали в апреле и передали на хранение. В Москве памятник пришелся кстати: на "Аллее Правителей" установлены 33 бюста тех, кто в разные времена входил в круги высшего руководства страны.