Сегодня в Москву из Казани вернулись футболисты сборной России. Накануне команда завершила свое выступление на Кубке конфедераций, проиграв Мексике со счетом 1:2. В плей-офф наша сборная не попала. Болельщики до сих пор переживают поражение команды, в соцсетях – буря эмоций. Для всех, кому не безразлична судьба сборной, наставник российских футболистов Станислав Черчесов записал видеообращение.

"Турнир для нас, к сожалению, завершился. Мы хотели бы поблагодарить болельщиков. Мы чувствовали поддержку везде – и в аэропортах, и во время перелетов, и в общении на улице, и, естественно, на стадионах. Поэтому если в спортивном плане нам не удалось сделать то, что планировали, то в моральном плане мы сделали шаг вперед и нас ждут лучшие времена", – сказал Черчесов.

Теперь Кубок конфедераций продолжится без участия российской сборной. Сегодня свои матчи проведут команды группы Б. Ну а в среду начнутся полуфиналы.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".