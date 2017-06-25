25 июня 2017, 09:15
Сегодня в Москву из Казани вернулись футболисты сборной России. Накануне команда завершила свое выступление на Кубке конфедераций, проиграв Мексике со счетом 1:2. В плей-офф наша сборная не попала. Болельщики до сих пор переживают поражение команды, в соцсетях – буря эмоций. Для всех, кому не безразлична судьба сборной, наставник российских футболистов Станислав Черчесов записал видеообращение.
"Турнир для нас, к сожалению, завершился. Мы хотели бы поблагодарить болельщиков. Мы чувствовали поддержку везде – и в аэропортах, и во время перелетов, и в общении на улице, и, естественно, на стадионах. Поэтому если в спортивном плане нам не удалось сделать то, что планировали, то в моральном плане мы сделали шаг вперед и нас ждут лучшие времена", – сказал Черчесов.
Теперь Кубок конфедераций продолжится без участия российской сборной. Сегодня свои матчи проведут команды группы Б. Ну а в среду начнутся полуфиналы.
Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".
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