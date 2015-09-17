Осужденный за домашнее насилие хоккеист Войнов намерен вернуться в РФ

Хоккеист Вячеслав Войнов, игравший за НХЛ, намерен вернуться в Россию, передает телеканал "Москва 24". Об этом сообщил его агент. А в американских СМИ появилась информация о том, что добровольная депортация дает Войнову возможность потом вернуться в США по упрощенному порядку.

2 июля 2015 хоккеист был приговорен к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока за домашнее насилие. 3 сентября Войнов был выпущен на свободу, однако сразу же взят под стражу Иммиграционной полицией в ожидании слушания по делу о депортации. И теперь, похоже, этот вопрос окончательно решен.