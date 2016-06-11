Форма поиска по сайту

Новости

11 июня 2016, 09:16

У футболистов сборной России взяли допинг-тесты

Сборная России по футболу подверглась дополнительным допинг-тестам перед матчем ЧЕ-2016 с Англией. Перед матчем с Англией российские футболисты подверглись дополнительной допинг-проверке. Об этом сообщил министр спорта Виталий Мутко.

Перед вылетом в Марсель допинг-офицеры прибыли в расположение сборной в 6:30 утра и отобрали пробы у четверых футболистов. За время подготовки к турниру эта проверка стала уже четвертой. Ранее внеплановым процедурам подверглись сборные и других стран – в том числе Австрии, Германии и Франции. Правда, он носили разовый характер. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".
новости футболисты Евгения Мирошкина чемпионат Европы по футболу Виталий Мутко допинг-тесты

