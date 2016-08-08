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08 августа 2016, 17:15

Авиа и аэропорты

Задержанный рейс из Москвы в Нью-Йорк вылетел

Задержанный рейс из Москвы в Нью-Йорк вылетел

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Рейс американской авиакомпании Delta вылетел из Москвы в Нью-Йорк. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Шереметьево. Ранее из-за сбоя в компьютерной системе перевозчика самолет был задержан на несколько часов. К этому моменту все неполадки устранены.

В авиакомпании также отметили, что отмены и задержки вылетов по всему миру пока будут продолжаться. Сбой в компьютерной системе Delta AirLines в понедельник произошел из-за отключения электроэнергии в городе Атланта, передает телеканал "Москва 24".
новости задержки рейсов Екатерина Лопарева чп авиа и аэропорты
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