Задержанный рейс из Москвы в Нью-Йорк вылетел

Рейс американской авиакомпании Delta вылетел из Москвы в Нью-Йорк. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Шереметьево. Ранее из-за сбоя в компьютерной системе перевозчика самолет был задержан на несколько часов. К этому моменту все неполадки устранены.

В авиакомпании также отметили, что отмены и задержки вылетов по всему миру пока будут продолжаться. Сбой в компьютерной системе Delta AirLines в понедельник произошел из-за отключения электроэнергии в городе Атланта, передает телеканал "Москва 24".