Российские паралимпийцы лишились последней надежды на игры в Рио

Суд немецкого города Бонн, где находится штаб-квартира международного комитета отклонил коллективных иск россиян, которые требовали отменить решение о дисквалификации сборной. Ранее апелляцию национальной команды отверг и Спортивный арбитраж в Лозанне.

Российских паралимпийцев отстранили от главных стартов четырехлетия из-за допингового скандала. Под подозрение в употреблении запрещенных веществ якобы попали 35 человек. При этом ни одного имени в нашумевшем докладе ВАДА упомянуто не было. Подробности в сюжете телеканала "Москва 24".