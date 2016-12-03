Строительство нового храма в Строгине закончат до конца года

Храм в честь Новомученников и Исповедников Российских в Строгине сдадут в эксплуатацию до конца 2016 года, передает телеканал "Москва 24". В здание уже провели водопровод, электрику и коммуникации. Специалисты работают над кровлей и фасадом церкви.

В Рождество 2017 в нижнем храме пройдет служба.

Как рассказал куратор программы по возведению в Москве 200 новых храмов Владимир Ресин, стройка продвигалась довольно сложно и заняла два года.

