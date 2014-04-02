В Москве проходит акция в поддержку детей-аутистов "Зажги синим"

В столице проходит акция в поддержку детей-аутистов "Зажги синим". С наступлением темноты подсветка 20 зданий в центре города сменилась на синюю. Москва присоединилась к акции наравне с Нью-Йорком, Мехико, Ванкувером, Сиднеем и Барселоной.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в синий цвет окрасился Новый Арбат, также подсветят Центральный телеграф, башню "Федерации", выставочный комплекс "Манеж", театры "Современник" и Гоголь-центр, Московский дом фотографии, а также объединение "Выставочные залы Москвы", здания на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах - от Кремля до Белорусского вокзала - и Культурный центр ЗИЛ.

К акции "Зажги синим" в этом году также присоединились Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород и Иваново.