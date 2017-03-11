Форма поиска по сайту

11 марта 2017, 22:45

Спорт

Вратарь Игорь Акинфеев побил рекорд Льва Яшина по числу сухих матчей

Вратарь Игорь Акинфеев побил рекорд великого Льва Яшина по числу матчей без пропущенных голов в чемпионатах страны, передает телеканал "Москва 24".

На счету голкипера ЦСКА теперь 161 матч национального первенства, в котором он не пропустил ни одного мяча. У легенды советского спорта, защищавшего ворота "Динамо" таких встреч было 160.

Сегодня московский ЦСКА играл на своем поле с "Томью". Матч 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги закончился с разгромным счетом. Красно-синие забили четыре гола и не пропустили ни одного, благодаря Игорю Акинфееву.

Всего за свою карьеру футболист провел 255 сухих матчей – если брать в расчет все турниры. Среди отечественных вратарей это также является рекордом.
