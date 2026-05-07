Ученые назвали место у окна лучшим для сдачи экзаменов

Исследования подтвердили, что студенты, которые сидят у окна, сдают тесты почти на 10% эффективнее. Ученые установили, что вид снаружи помогает восстановить внимание и снизить умственное утомление.

Периодическое секундное залипание на пейзажи из окна перезапускает когнитивные функции мозга. Чем дальше участники сидели от окна, тем хуже были их результаты. Эксперты рекомендуют выбирать места с видом во время экзаменов, переговоров и интервью.

