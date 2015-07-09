"Интервью": Александр Меньков - об изменениях в налоговой политике

Название: "Интервью"

Ведущая: Елена Толстая

Гость: Александр Меньков

Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"

Для кого: для тех, кто платит налоги



Гость в студии телеканала "Москва 24" - начальник отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС России по Москве Александр Меньков. В интервью он рассказал об изменениях в налоговой политике столицы, в частности о кампании по рассылке единых налоговых уведомлений.