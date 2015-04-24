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24 апреля 2015, 19:45

Московских врачей и фельдшеров наградили за работу на Олимпиаде в Сочи

Московских врачей и фельдшеров наградили за работу на Олимпиаде в Сочи

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Московских врачей и фельдшеров наградили за работу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, сообщает канал "Москва 24".

Памятной медалью, учрежденной президентом России, заммэра столицы по социальным вопросам Леонид Печатников наградил 38 медработников. Он отметил, что московская бригада работала на самых сложных участках во время соревнований. А на торжественной встрече после Игр представители Международного олимпийского комитета аплодировали нашим специалистам шесть минут без перерыва - восхищаясь профессионализмом российских врачей. Смотрите подробности в видеосюжете канала "Москва 24".
награды врачи новости Леонид Печатников медики олимпиады Иван Лозовой
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