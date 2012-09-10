Президентский лимузин от "ЗИЛа"

На заводе "ЗИЛ" создали отечественный лимузин представительского класса для высшего эшелона власти. Над новым автомобилем конструкторы работали 7 лет. Стоимость его примерно 700 тысяч евро. Сами производители ставят ЗИЛ 4112 р в один ряд с Maybach и Rolls-Royce. В автомобиле есть бар, холодильник, а управление климат-установкой располагается на люстре. Нажатием нужной кнопки выдвигаются сиденья, закрываются двери и в любом направлении регулируются кресла.