При подготовке к Олимпиаде в Ванкувере было похищено 20 млн руб.

Следствие по делу о мошенничестве во время подготовки к Олимипиаде в Ванкувере завершено. Выяснилось, что в 2010 году было похищено 20 миллионов рублей.

В махинациях обвиняют четырёх предпринимателей - они находятся под подпиской о невыезде. По версии следствия, коммерсанты присвоили себе бюджетные деньги. Средства были выделены Министерством спорта на оформление виз для членов российской сборной, а также на проведение спортивных мероприятий в России. Обвиняемые предоставили поддельные акты сдачи-приёмки оказанных услуг. Вину фигуранты дела не признают.