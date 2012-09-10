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10 сентября 2012, 19:36

При подготовке к Олимпиаде в Ванкувере было похищено 20 млн руб.

При подготовке к Олимпиаде в Ванкувере было похищено 20 млн руб.

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Следствие по делу о мошенничестве во время подготовки к Олимипиаде в Ванкувере завершено. Выяснилось, что в 2010 году было похищено 20 миллионов рублей.

В махинациях обвиняют четырёх предпринимателей - они находятся под подпиской о невыезде. По версии следствия, коммерсанты присвоили себе бюджетные деньги. Средства были выделены Министерством спорта на оформление виз для членов российской сборной, а также на проведение спортивных мероприятий в России. Обвиняемые предоставили поддельные акты сдачи-приёмки оказанных услуг. Вину фигуранты дела не признают.
мошенничество Андрей Литвинов Ванкувер новости
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