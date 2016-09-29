Около 70% поездок в час пик осуществляется на общественном транспорте

Подавляющая часть всех поездок в час пик в Москве осуществляется на общественном транспорте. Метро, автобусы, трамваи и троллейбусы предпочитают около 70 процентов горожан. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Около месяца назад к уже известным способам передвижения по мегаполису прибавились поезда "Ласточка", которые курсируют по Московскому центральному кольцу. Ожидается, что в этом году по МЦК проедут около 75 миллионов человек. С увеличением числа станций поток пассажиров вырастет, и к 2025 году, согласно прогнозам, поезда перевезут по кольцу около трехсот миллионов человек, передает телеканал "Москва 24".