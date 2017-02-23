Вестибюли трех станций метро будут закрыты 25 и 26 февраля

Вестибюли ряда станций метро будут закрыты для пассажиров 25 и 26 февраля. В их числе − восточный вход станции "Кузьминки", северный вестибюль "Сходненской", а также южный вестибюль станции "Тульская".

Кроме того, с 27 февраля до 6 марта закроют западный вестибюль станции "Крылатское". Пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями. Подробности − в сюжете телеканала "Москва 24".