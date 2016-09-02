02 сентября 2016, 08:15
До конца года в Москве планируется открыть 11 новых станций метро. Пять платформ появятся на участке Третьего пересадочного контура, и еще по три – на салатовой и желтой ветках подземки. Совсем скоро в городе откроются и новые эстакады, которые сделают движение удобнее и быстрее.
Сейчас в районах Западное Дегунино и Бескудниковский проживает около 150 тысяч человек. До ближайшего метро жители добираются на общественном транспорте и тратят в среднем по 20 минут. Новую станцию "Верхние Лихоборы "здесь уже заждались.
Попасть в тоннели будущей станции метро сейчас можно через шестидесятиметровую шахту. Внутри – грузовой поезд, который доставляет стройматериалы, вагонетки и мощный насос, чтобы откачивать воду из грунта. Работы на станции "Верхние Лихоборы" идут круглосуточно. Проходку сквозь горные породы осуществляют с помощью механизированных комбайнов и взрывным методом. Сама станция уже готова на 45 процентов .
"Верхние Лихоборы" входит во второй пусковой участок Люблинско-Дмитровской линии метро от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Первые поезда отправятся в 2017. А уже в этом году запустят отрезок салатовой ветки от "Марьиной рощи" до "Петровско-Разумовской".
Подробности смотрите в репортаже телеканала "Москва 24".
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