В пойме Яузы будет создан рекреационный маршрут протяженностью свыше 16 км

Зона отдыха "Яуза" по оснащению и площади не уступит знаменитому Парку Горького. Об этом заявил Сергей Собянин, который проинспектировал итоги благоустройства территории.

До конца года там очистят русло Яузы и благоустроят пять прудов. После завершения всех работ появится единое экопространство от МКАД до Ростокинского акведука протяженностью более 16 километров. Этот маршрут свяжут с "Лосиным островом", Главным ботаническим садом, парком "Сокольники" и ВДНХ.

В окрестностях зоны отдыха Яуза живут около миллиона человек. Ожидается, что он будет пользоваться большой популярностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.