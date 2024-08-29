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Новости

29 августа, 22:30

Общество

Новости часа: новая поликлиника на Светлом бульваре откроется в ближайшие недели

Новости часа: новая поликлиника на Светлом бульваре откроется в ближайшие недели

Новости часа: для жителей СВАО открылся волонтерский центр "Доброе место"

Новости часа: в Москве открылся восьмой волонтерский центр "Доброе место"

Собянин: новое здание школы в Филимонковском районе примет учеников 2 сентября

Новости часа: Собянин вручил почетный знак "Родительская слава" 13 многодетным семьям

Собянин: восьмой волонтерский центр "Доброе место" расположен в СВАО

Собянин: новую поликлинику для детей и взрослых откроют на Светлом бульваре

Собянин: участники из 47 стран посетили Московскую международную неделю кино

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового здания школы в Филимонковском районе

Собянин: в Филимонковском районе открывается новое здание школы № 1392

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую поликлинику для детей и взрослых на Светлом бульваре откроют в ближайшие недели. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение электричек возобновят на станции Москва-Рижская с 1 сентября. Об этом сообщает РЖД.

Температура воздуха в Москве в последние дни лета будет на 6–7 градусов выше нормы. Об этом заявили синоптики.

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