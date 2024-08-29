Новости часа: новая поликлиника на Светлом бульваре откроется в ближайшие недели

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую поликлинику для детей и взрослых на Светлом бульваре откроют в ближайшие недели. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение электричек возобновят на станции Москва-Рижская с 1 сентября. Об этом сообщает РЖД.

Температура воздуха в Москве в последние дни лета будет на 6–7 градусов выше нормы. Об этом заявили синоптики.

