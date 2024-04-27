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27 апреля, 21:00

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Собянин рассказал о режиме работы городских служб в майские праздники

Собянин рассказал о режиме работы городских служб в майские праздники

Новости часа: Собянин рассказал о работе аварийных бригад в Москве в майские праздники

Собянин: в праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

Новости часа: городские службы в Москве будут работать в усиленном режиме в праздники

Новости часа: социальные и медучреждения Москвы в праздники перейдут на особый график

Новости часа: с 28 апреля до 12 мая столичные службы будут работать в усиленном режиме

Собянин: в праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

Новости часа: Москва передаст Донецку и Луганску остановки общественного транспорта

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На майские праздники большая часть городских служб Москвы будет работать в усиленном режиме. Это касается пожарных, спасателей и коммунальных служб. При этом столичные медицинские и социальные учреждения будут работать по особому графику. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Более 70% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час. Всего 300 бригад и порядка 290 единиц техники дежурили на улицах города из-за непогоды.

Отключение горячей воды в домах Москвы пройдут с 14 мая по 25 августа. После начнется подготовка к осенне-зимнему периоду. В комплексе городского хозяйства отметили, что максимальный срок отключения горячей воды – до 10 дней при нормативе 14 дней. Узнать о сроках отключения в своем доме можно на mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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