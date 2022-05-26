В ресторанах McDonald’s под новым брендом будет привычное меню – Собянин

В ресторанах McDonald’s под новым брендом будет привычное меню, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, правительство Москвы поддержит возобновление работы сети ресторанов под новым брендом. Новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню и стандарты обслуживания. Таким образом, сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться.

Собянин на суперфинале конкурса управленцев "Лидеры России" в Гостином дворе напомнил, что уход McDonald’s из России все обсуждали как громадную потерю и катастрофу. Оказалось же, что 95% всех продуктов – российские. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

