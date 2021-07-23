Собянин наградил сотрудников предприятий торговли столицы

24 июля в России отметят День работников торговли. Всего в этой отрасли работают почти 1,5 миллиона москвичей. И она уже почти полностью восстановилась после потерь, связанных с пандемией коронавируса.

В преддверии профессионального праздника работников торговли поздравил Сергей Собянин.

"В условиях пандемии эта отрасль выдержала, выстояла, и даже в период самых неблагополучных ситуаций вы были на передовой, вы были рядом с москвичами. Очень многие предприятия организовали онлайн-торговлю, доставку на дом", – сказал мэр.

Он отметил, что для многих предприятий этот было болезненно, но в целом отрасль справилась даже с этими непростыми ситуациями и задачами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.