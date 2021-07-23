Собянин выразил надежду, что Москва прошла пик заболеваемости COVID-19

Власти Москвы надеются, что столица уже прошла коронавирусный пик. Об этом заявил Сергей Собянин. По его словам, дальше ситуация будет улучшаться.

По словам мэра, в городе уже пятую неделю снижается число случаев коронавируса.

Градоначальник отметил, что, несмотря на общее улучшение ситуации, количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией снижается медленнее. Это связано с тем, что у людей течение болезни становится более тяжелым, поэтому они попадают в больницы, а кто-то – в реанимации.

При этом, по словам Собянина, в Москве ежедневно прививаются от коронавируса около 90 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.