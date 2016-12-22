22 декабря 2016, 12:40Мэр Москвы
Парк "Зарядье" будет получать электроэнергию от новой подстанции
Столичный парк "Зарядье" получил заряд энергии от новой подстанции "Кожевническая".
22 декабря на открытии объекта побывал мэр Москвы. Подстанция не имеет аналогов. Строительство велось в стесненных условиях на небольшом земельном участке. В связи с этим был разработан уникальный проект, который позволил разместить сложное оборудование в сверхмалых габаритах.
Введена уникальная подстанция "Кожевническая", которая обеспечит дополнительную надежность электроснабжения центральной и южной части города. Одним из первых потребителей будет парк "Зарядье". 22 декабря празднуется День энергетика. Праздник является профессиональным для тысяч работников энергетической системы Москвы, одной из крупнейших и надежных в мире, прокомментировал телеканалу "Москва 24" мэр Москвы Сергей Собянин.
Помимо парка "Зарядье" станция обеспечит энергией район бывшей промзоны ЗИЛ. Там планируется строительство новых микрорайонов, деловых центров, школ и поликлиник. Достоинства подстанции "Кожевническая" заключаются в отсутствии выброса в воздух масел и газов, что предотвращает загрязнение окружающей среды.