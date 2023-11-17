Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая школа открылась в столичном районе Тропарево-Никулино. Всего 586 новых школ и детских садов построили в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сервис "Московский инвестор" принял более одной тысячи обращений с начала 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Уровень загрузки гостиниц Москвы на ноябрьские праздники составил 85%. Об этом заявили в комитете по туризму столицы.