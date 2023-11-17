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17 ноября, 15:45

Экономика

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин: в ЮВАО по программе реновации строится и проектируется 67 домов

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Новости часа: с 2011 года в Москве построено 586 новых школ и детских садов

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Собянин рассказал о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Новости часа: Собянин сообщил о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая школа открылась в столичном районе Тропарево-Никулино. Всего 586 новых школ и детских садов построили в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сервис "Московский инвестор" принял более одной тысячи обращений с начала 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Уровень загрузки гостиниц Москвы на ноябрьские праздники составил 85%. Об этом заявили в комитете по туризму столицы.

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