Собянин: до 2027 года в Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов

До 2027 года в столице построят несколько новых мостов для пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге. По его словам, в городе формируют сеть современных маршрутов, которые соединят районы по разные стороны Москвы-реки и Яузы.

В частности, два новых велопешеходных моста появятся в Мнёвниковской пойме. Один из них соединит пойму с Островной улицей в Крылатском, благодаря чему путь до Гребного канала станет короче и удобнее. Второй мост объединит пойму с парком "Фили", что позволит создать единый прогулочный маршрут от Крылатского до парка.

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