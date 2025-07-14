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14 июля, 10:00

Мэр Москвы

Собянин: до 2027 года в Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов

Собянин: до 2027 года в Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов

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До 2027 года в столице построят несколько новых мостов для пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге. По его словам, в городе формируют сеть современных маршрутов, которые соединят районы по разные стороны Москвы-реки и Яузы.

В частности, два новых велопешеходных моста появятся в Мнёвниковской пойме. Один из них соединит пойму с Островной улицей в Крылатском, благодаря чему путь до Гребного канала станет короче и удобнее. Второй мост объединит пойму с парком "Фили", что позволит создать единый прогулочный маршрут от Крылатского до парка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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