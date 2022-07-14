Собянин пригласил москвичей на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

В Москве стартовал гастрономический фестиваль "Вкусы России". В нем участвуют более 60 регионов и порядка 300 брендов. Посетить мероприятие пригласил Сергей Собянин.

Там можно попробовать можно самые невероятные деликатесы – от ямальской оленины до шишек в шоколаде. Фестиваль "Вкусы России" продлится до 17 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.