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Новости

13 мая, 22:30

Новости

Новости часа: Собянин открыл производство полного цикла машин на заводе "Москвич"

Новости часа: Собянин открыл производство полного цикла машин на заводе "Москвич"

Новости часа: Собянин пригласил посетить отреставрированные памятники архитектуры в Москве

Собянин: в 2024 году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Новости часа: "Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла

Новости часа: автозавод "Москвич" начнет выпускать новый кроссовер в 2024 году

Собянин пригласил посетить отреставрированные здания – памятники архитектуры

Новости часа: 490 рабочих мест создали на автозаводе "Москвич"

Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Собянин: автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

Новости часа: Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин дали старт производства автомобилей по технологии полного цикла на заводе "Москвич".

С начала 2024 года столичные школы и детские сады получили в управление 10 зданий и три помещения. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся из-за холодной погоды с 20 мая, заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петра Бирюкова.

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