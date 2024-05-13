Новости часа: Собянин открыл производство полного цикла машин на заводе "Москвич"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин дали старт производства автомобилей по технологии полного цикла на заводе "Москвич".

С начала 2024 года столичные школы и детские сады получили в управление 10 зданий и три помещения. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся из-за холодной погоды с 20 мая, заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петра Бирюкова.

