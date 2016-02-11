Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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11 февраля 2016, 08:45

Мэр Москвы

Мэр: снос самостроя – пример того, что наследие в России не продается

Мэр: снос самостроя – пример того, что наследие в России не продается

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"Вернем Москву москвичам. Ее скверы, площади и улицы", – такое сообщение Сергей Собянин оставил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, снос незаконных строений в Москве – наглядный пример того, что в России не продается наследие. Мэр отметил, что нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем, передает телеканал "Москва 24".

Демонтаж незаконных построек начался в ночь на вторник. Объекты находились в полосах отвода инженерных сетей, вблизи подземных пешеходных переходов и у метро и представляли угрозу для коммуникаций и жизни граждан. Новые проекты будут согласованы с москвичами.
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