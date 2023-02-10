Собянин рассказал, как цифровизация медицины помогает врачам и молодым родителям

Московские роддома подключили к единой медицинской системе. Теперь все данные о новорожденных медики могут передавать в детские поликлинники за считанные секунды. Например, протоколы осмотров новорожденных доступны родителям в электронной медкарте ребенка. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Цифровизация не только сокращает время, но еще и упрощает работу патронажных врачей. Вся информация теперь хранится в ЕМИАС.

Мэр рассказал и о другой цифровой новинке в московском здравоохранении. В столице усовершенствовали систему "триаж". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.