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Новости

10 февраля, 20:00

Город

Собянин рассказал, как цифровизация медицины помогает врачам и молодым родителям

Собянин рассказал, как цифровизация медицины помогает врачам и молодым родителям

Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"

Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"

Собянин: на примере района Ховрино хорошо видны результаты программы "Мой район"

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Московские роддома подключили к единой медицинской системе. Теперь все данные о новорожденных медики могут передавать в детские поликлинники за считанные секунды. Например, протоколы осмотров новорожденных доступны родителям в электронной медкарте ребенка. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Цифровизация не только сокращает время, но еще и упрощает работу патронажных врачей. Вся информация теперь хранится в ЕМИАС.

Мэр рассказал и о другой цифровой новинке в московском здравоохранении. В столице усовершенствовали систему "триаж". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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