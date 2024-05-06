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06 мая, 19:15

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Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

Новости часа: верфь в Нагатинском Затоне будет производить около 20 электросудов в год

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Сергей Собянин заявил о завершении работ на судоверфи в Нагатинском затоне до конца года

По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни в Москве сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений.

В связи с этим Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Власти будут ждать установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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