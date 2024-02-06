06 февраля, 16:45Экономика
Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве на площадке "Алабушево" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Интенсивность движения на скоростных дорогах "Автодора" выросла почти на 18% в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.
Новым ароматом автовокзалов "Центральный", "Саларьево" и "Северные ворота" стал белый пион. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.