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Новости

06 февраля, 16:45

Экономика

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Сергей Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале

Новости часа: услугами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Новости часа: Собянин рассказал о работе ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как на столичных предприятиях используют ИИ

Собянин: нейросети стали незаменимым помощником на московских предприятиях

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин: первую очередь промышленного технопарка ввели в "Алабушеве"

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве на площадке "Алабушево" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Интенсивность движения на скоростных дорогах "Автодора" выросла почти на 18% в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

Новым ароматом автовокзалов "Центральный", "Саларьево" и "Северные ворота" стал белый пион. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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