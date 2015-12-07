МузСалон24: мастер-класс лидера группы "Браво" Евгения Хавтана

В "Музторге" состоялся мастер-класс одного из самых известных российских рок-н-ролльщиков, который уже более 30 лет собирает полные залы. Он рассказал много интересного, например:

одна из самых больших иллюзий – что музыканты из одной группы обязательно дружат вне сцены. Это не так – отношения, в первую очередь, творческие, а люди в команде – коллеги;

лучший способ определить правильную музыку – прислушаться к своему телу, она должна доставлять физическое удовольствие;

музыку, написанную с любовью, всегда слышно, даже если группа технически играет на среднем уровне – а это и есть главное.

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