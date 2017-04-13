Сезонные марафоны начнут проводить в Царицыне

На территории музея-заповедника "Царицыно" впервые начнут проводить сезонные марафоны. Забеги планируют устраивать весной, осенью и зимой. Первый старт состоится уже в конце апреля. Начнут с полумарафона. 30 числа в 9:30 от Фигурного моста откроется забег на 21 километр.

Те, кому это пока не по силам, смогут попробовать себя на коротких дистанциях – пять и десять километров. Также в Царицыне в ближайшее время запустят первый терренкур – маршрут для лечебной ходьбы. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".