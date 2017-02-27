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27 февраля 2017, 17:45

Новости культурного мира

Новую литературную премию "Лицей" учредили в России

Новую литературную премию "Лицей" учредили в России

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Новую литературную премию имени Александра Сергеевича Пушкина "Лицей" учредили в России, передает телеканал "Москва 24".

Премия создана специально для поощрения молодых писателей и поэтов, многие из которых делают первые шаги в творческой карьере. В состав жюри войдут семь человек, возглавит его писатель Павел Басинский. Ожидается, что экспертам придется оценить около полутора тысяч произведений. Трое победителей получат солидные денежные призы.

Рукописи авторов возрастной категории от 15 до 35 лет будут приниматься к рассмотрению до 18 апреля. Имя победителя назовут 6 июня – в День рождения великого русского поэта Пушкина. Вручение премий планируется провести на Красной площади.
литература премии новости Михаил Швыдкой Полина Соловьева новости культурного мира
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