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18 мая 2016, 08:30

Происшествия

В Забайкальском крае площадь лесных пожаров выросла в 1,5 раза

В Забайкальском крае площадь лесных пожаров выросла в 1,5 раза

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В Забайкальском крае площадь лесных пожаров за сутки выросла в полтора раза. Сейчас огнем охвачено больше 22 тысяч гектаров и это при том, что спецслужбам удалось справиться с двумя очагами. Об этом сообщает местная государственная лесная служба.

К тушению пожаров привлекли почти 900 человек, среди них военные. Каждый день опасные районы патрулируют с помощью авиации.

А вот в Иркутской области справиться с лесными пожарами помогла погода. Регион оказался во власти холодного фронта. Из-за него начался снег с дождем. Осадки потушили все очаги возгораний. На данный момент в области не зафиксировано ни одного пожара, передает телеканал "Москва 24".
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