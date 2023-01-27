Фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров

Все части фильмов "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" скоро исчезнут из всех легальных онлайн-кинотеатров в России. Дело в том, что 31 января истекает лицензия на показ этих картин.

Тем временем активизировались так называемые "пираты", фильмы можно заказать на дисках или скачать из интернета.

Что грозит зрителям за такие просмотры? И как быть пользователям, которые оплатили эти фильмы в онлайн-сервисах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.