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27 января, 22:45

Культура

Фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров

Фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров

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Все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" уберут из онлайн-кинотеатров РФ

Все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" пропадут из онлайн-кинотеатров РФ

Путин обозначил борьбу с иностранной лексикой задачей культурной госполитики

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Все части фильмов "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" скоро исчезнут из всех легальных онлайн-кинотеатров в России. Дело в том, что 31 января истекает лицензия на показ этих картин.

Тем временем активизировались так называемые "пираты", фильмы можно заказать на дисках или скачать из интернета.

Что грозит зрителям за такие просмотры? И как быть пользователям, которые оплатили эти фильмы в онлайн-сервисах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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