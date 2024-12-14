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14 декабря, 10:30

Культура

Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" 31 декабря

Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" 31 декабря

Большой театр откроет продажи билетов на балет "Щелкунчик", который пройдет 31 декабря

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Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик", который состоится 31 декабря.

На данный момент осталось 120 билетов на представление, запланированное на 12:00, и 90 билетов на балет, который состоится в 19:30. Нижний порог стоимости билетов на оба представления равен 1 250 рублей, а максимальные цены составляют 50 и 45 тысяч рублей на дневной и вечерний балет соответственно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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