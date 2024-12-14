14 декабря, 10:30Культура
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" 31 декабря
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик", который состоится 31 декабря.
На данный момент осталось 120 билетов на представление, запланированное на 12:00, и 90 билетов на балет, который состоится в 19:30. Нижний порог стоимости билетов на оба представления равен 1 250 рублей, а максимальные цены составляют 50 и 45 тысяч рублей на дневной и вечерний балет соответственно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.