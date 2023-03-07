В галерее на "Мосфильме" открылась выставка картин Виктора Бута, многие из которых он написал в американской тюрьме. Во время заключения он создал десятки художественных работ. По рассказам жены бизнесмена, тюремная камера, в которой содержался Виктор Бут, была всего около четырех квадратных метров. Эта комната стала кельей, библиотекой и художественной мастерской для россиянина.

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