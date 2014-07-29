Мужчина выгуливал леопарда во дворе жилого дома на севере Москвы

Настоящий шок испытали на днях жители Хорошевского района столицы при виде леопарда, гулявшего во дворе обычной московской многоэтажки. Зверя на длинном поводке выгуливал мужчина. Как выяснилось, обладателем хищника является одно их охранных предприятий, которое арендует помещение в подвале дома. Этот вид леопарда занесен в Красную книгу. Как животное оказалось у охранников и есть ли на него какие-либо документы, сейчас пытаются выяснить сотрудники прокуратуры. Они приехали в офис фирмы, но их туда не пускают, передает телеканал "Москва 24".