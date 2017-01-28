Банда подростков с пистолетами ограбила ювелирный магазин в Москве

Банда подростков с пистолетами и молотками ограбила ювелирный магазин на Волгоградском проспекте в столице, сообщает телеканал "Москва 24".

Нападение произошло в разгар рабочего дня в магазине по адресу: Волгоградский проспект, 76. Охранник попытался оказать сопротивление, но получил несколько ударов. Налетчики разбили четыре витрины и, наполнив сумку драгоценностями, скрылись. Сейчас их разыскивает полиция.