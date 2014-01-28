В Москве задержан вор, проникавший в квартиры через балконы

Московские сыщики задержали мужчину, который проникал в квартиры жильцов последних этажей высотных домов через балкон. С награбленным злоумышленник выходил через входную дверь. Никаких подозрений у консьержей мужчина не вызывал. Украденные деньги и ювелирные изделия он выносил в карманах.



Очередной трюк незваного высотного гостя прошел бы как обычно, если бы не спецоперация оперативников МУРа. Они несколько недель следили за подозреваемым в воровстве и изучили все его повадки.



"Мужчина использовал для страховки обычную веревку. Пробирался с балкона черной лестницы на балкон квартиры, затем вскрывал дверь или окно и проникал внутрь", - сообщил представитель МУРа Алексей Бахромеев.



Биография у вора-высотника оказалась богатой. 45-летний мужчина успел побывать за решеткой уже несколько раз, в том числе за кражу со взломом.