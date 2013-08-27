Челябинский астероид мог пролететь очень близко к Солнцу, предполагают ученые из Института геологии и минералогии, которые занимаются изучением осколков метеорита. Исследователи обнаружили, что некоторые фрагменты оплавились задолго до падения на землю.

Ранее ученые заявляли, что Челябинский астероид уже не раз сталкивался с другими космическими телами. Метеорит упал утром 15 февраля. Он вошел в атмосферу земли со скоростью 18 километров в секунду и разорвался над городом. Мощность взрыва можно сравнить по силе с тридцатью атомными бомбами.