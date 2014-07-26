Британский журналист Грэм Филлипс был депортирован в Польшу

Сегодня стало известно, что случилось с британским журналистом Грэмом Филлипсом в Донецке, передает телеканал "Москва 24". Он пропал после того, как отправился делать репортаж о боях за международный аэропорт.

Филлипс вышел на связь со своими коллегами с телеканала Russia Today. Оказалось, что журналист сейчас в Польше. Туда его депортировали украинские власти. Хотя официально Киев заявлял, что не владеет информацией о местонахождении Филипса.

Корреспондент Russia Today снимает происходящее на юго-востоке Украины все последние месяцы. Его уже задерживали украинские военные и один раз даже открывали по нему огонь.