Британский журналист Грэм Филлипс был депортирован в Польшу

26 июля 2014, 22:15
Сегодня стало известно, что случилось с британским журналистом Грэмом Филлипсом в Донецке, передает телеканал "Москва 24". Он пропал после того, как отправился делать репортаж о боях за международный аэропорт.
Филлипс вышел на связь со своими коллегами с телеканала Russia Today. Оказалось, что журналист сейчас в Польше. Туда его депортировали украинские власти. Хотя официально Киев заявлял, что не владеет информацией о местонахождении Филипса.
Корреспондент Russia Today снимает происходящее на юго-востоке Украины все последние месяцы. Его уже задерживали украинские военные и один раз даже открывали по нему огонь.
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