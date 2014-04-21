Инженер затонувшего парома "Севол" пытался покончить с собой. Как сообщает телеканал "Москва 24", информация об этом появилась в южнокорейских СМИ. Попытку самоубийства он совершил утром 21 апреля после того, как вернулся с допроса.

После трагедии ему и еще двоим членам экипажа предъявили обвинения в халатности и неоказании помощи людям. Паром затонул 16 апреля. В настоящий момент спасены 179 пассажиров, погибшими официально числятся 64 человека.