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21 апреля 2014, 16:45

Происшествия

Инженер затонувшего парома "Севол" пытался покончить с собой

Инженер затонувшего парома "Севол" пытался покончить с собой

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Инженер затонувшего парома "Севол" пытался покончить с собой. Как сообщает телеканал "Москва 24", информация об этом появилась в южнокорейских СМИ. Попытку самоубийства он совершил утром 21 апреля после того, как вернулся с допроса.

После трагедии ему и еще двоим членам экипажа предъявили обвинения в халатности и неоказании помощи людям. Паром затонул 16 апреля. В настоящий момент спасены 179 пассажиров, погибшими официально числятся 64 человека.
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