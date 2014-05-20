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Новости

20 мая 2014, 16:38

Происшествия

Пассажиров поезда не отпускают с места ж/д аварии - очевидец

Пассажиров поезда не отпускают с места ж/д аварии - очевидец

Движение по Киевскому шоссе нормализуется через три часа

Причиной катастрофы в Подмосковье мог стать отсоединившийся контейнер

На месте ж/д аварии в Подмосковье работают 9 бригад медиков

В связи с аварией в Подмосковье изменено движение поездов

На место аварии в Подмосковье вылетел глава МЧС

На место аварии в Подмосковье прибыл глава МЧС Владимир Пучков

Из-за аварии в Подмосковье поезда пустят через Большое кольцо МЖД

Пострадавших в аварии поезда доставляют в "Склиф" только на вертолетах

Причиной аварии на железной дороге мог стать лопнувший рельс

Пассажиров поезда не отпускают с места ж/д аварии в Подмосковье. Район столкновения поездов оцеплен, об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил пассажир поезда Москва-Кишинев.

Напомним, сегодня в Наро-Фоминском муниципальном районе, у станции Бекасово - Киевское направление товарный поезд сошел с рельс и столкнулся с пассажирским, следовавшим по маршруту Москва-Кишинев. Два вагона пассажирского поезда перевернулись

В результате аварии погибли шесть человек, пострадали 28 человек.
Сюжет: Столкновение поездов под Наро-Фоминском
криминал следствие суды поезда очевидцы Илья Федоровцев новости авария чп дтп
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