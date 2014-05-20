Пассажиров поезда не отпускают с места ж/д аварии - очевидец

Пассажиров поезда не отпускают с места ж/д аварии в Подмосковье. Район столкновения поездов оцеплен, об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил пассажир поезда Москва-Кишинев.

Напомним, сегодня в Наро-Фоминском муниципальном районе, у станции Бекасово - Киевское направление товарный поезд сошел с рельс и столкнулся с пассажирским, следовавшим по маршруту Москва-Кишинев. Два вагона пассажирского поезда перевернулись

В результате аварии погибли шесть человек, пострадали 28 человек.