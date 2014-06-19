На Большой Почтовой дожди разрушили асфальт и затопили парковку

Небольшой дождь, который прогнозировали синоптики, доставил москвичам серьезные проблемы. Пользователи Instagram выложили в Сеть фотографии настоящего потопа у бизнес-центра на Большой Почтовой улице. Вода хлынула на стоянку и добралась и до первого этажа здания. Его пришлось временно закрыть. Затем напора не выдержало асфальтовое покрытие. Образовалась яма диаметром в несколько метров. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".