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Новости

19 июня 2014, 11:37

Происшествия

На Большой Почтовой дожди разрушили асфальт и затопили парковку

На Большой Почтовой дожди разрушили асфальт и затопили парковку

В Москве трое рабочих упали в шахту лифта

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В столичном регионе ищут похитившую ребенка женщину

Небольшой дождь, который прогнозировали синоптики, доставил москвичам серьезные проблемы. Пользователи Instagram выложили в Сеть фотографии настоящего потопа у бизнес-центра на Большой Почтовой улице. Вода хлынула на стоянку и добралась и до первого этажа здания. Его пришлось временно закрыть. Затем напора не выдержало асфальтовое покрытие. Образовалась яма диаметром в несколько метров. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
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