Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16 февраля 2017, 20:15

Происшествия

Со счетов клиентов "Ланта-Банка" исчезли 500 млн рублей

Со счетов клиентов "Ланта-Банка" исчезли 500 млн рублей

Злоумышленники с топорами пытались ограбить салон связи

Лабораторию по производству амфетамина ликвидировали в Химках

Оперативники продолжают поиски напавшего на инкассаторов грабителя

Корреспонденты телеканала "Москва 24" побывали на месте спецоперации

Последнего участника нападения на инкассаторов разыскивают в Москве

Подозреваемого в нападении на инкассаторов доставили в больницу

Раненый фельдъегерь остается в тяжелом состоянии

Полицейские задержали поджегшего бездомную женщину

Полицейские принимают меры по задержанию нападавшего на инкассаторов

МВД расследует уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшие – почти два десятка российских актеров, музыкантов и композиторов. Все они являются клиентами "Ланта-Банка". По некоторым данным, суммарный ущерб оценивается в 500 миллионов рублей.

Руководителя одного из столичных офисов кредитной организации заподозрили в том, что он, используя поддельные документы, вывел деньги со счетов артистов.

Сам банк уже признал хищение и начал выплачивать компенсации. Однако представители учреждения оценили ущерб в значительно меньшую сумму –всего в несколько миллионов рублей. Артисты объясняют, что стали клиентами кредитной организации случайно. Некогда все они работали в одной из кинокомпаний и впоследствии бухгалтер организации предложила выгодное размещение денег в "Ланта-Банке".

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
криминал мошенники хищения Анна Аберкова новости Мария Рыбакова Ланта-банк
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика