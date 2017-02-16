Со счетов клиентов "Ланта-Банка" исчезли 500 млн рублей

МВД расследует уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшие – почти два десятка российских актеров, музыкантов и композиторов. Все они являются клиентами "Ланта-Банка". По некоторым данным, суммарный ущерб оценивается в 500 миллионов рублей.

Руководителя одного из столичных офисов кредитной организации заподозрили в том, что он, используя поддельные документы, вывел деньги со счетов артистов.

Сам банк уже признал хищение и начал выплачивать компенсации. Однако представители учреждения оценили ущерб в значительно меньшую сумму –всего в несколько миллионов рублей. Артисты объясняют, что стали клиентами кредитной организации случайно. Некогда все они работали в одной из кинокомпаний и впоследствии бухгалтер организации предложила выгодное размещение денег в "Ланта-Банке".

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".