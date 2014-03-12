На Камчатке вулкан Крымский выбросил второй за сутки столб пепла

Второй за день пепловый выброс произошел на вулкане Карымский на Камчатке, сообщает телеканала "Москва 24" со ссылкой на региональное МЧС. Облако вулканической пыли раскинулось почти на 100 километров, однако до ближайшего населенного пункта оно не дошло. Тем не менее опасность угрожает авиации и пешим туристам.

Карымская сопка - одна из самых активных на Камчатке. Вулкан начал извергаться в 1996 году.