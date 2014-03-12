12 марта 2014, 11:24Происшествия
На Камчатке вулкан Крымский выбросил второй за сутки столб пепла
Второй за день пепловый выброс произошел на вулкане Карымский на Камчатке, сообщает телеканала "Москва 24" со ссылкой на региональное МЧС. Облако вулканической пыли раскинулось почти на 100 километров, однако до ближайшего населенного пункта оно не дошло. Тем не менее опасность угрожает авиации и пешим туристам.
Карымская сопка - одна из самых активных на Камчатке. Вулкан начал извергаться в 1996 году.